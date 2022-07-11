أحيت البوسنة والهرسك الاثنين الذكرى السنوية 27 لمذبحة سربرنتيسا التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف مدني مسلم على يد القوات الصربية شرقي البلاد.

وشارك في مراسم الإحياء ببلدة سربرنتيشا، رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، وعضو المجلس عن المكون الكرواتي زيلكو كومسيتش، وعدد من الضيوف الأجانب بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، نعمان قورتولموش.

وفي كلمته قال جعفروفيتش إن الإبادة الجماعية في سربرني تشا ارتكبت بشكل ممنهج، وأضاف أنها "غير محدودة بمكان أو زمان، فلقد قتل في هذا الموقع آلاف الناس".

من جانبه أعرب الممثل الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن مشاركته آلام أقرباء الضحايا.

وشدد عبر اتصال مرئي على أن "النضال الذي تخوضه أمهات سربرنيتسا لتحقيق العدالة منذ سنوات طويلة يجب أن يكون مثالاً لنا جميعاً".

وعبّر بوريل عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع البوسنة والهرسك في هذا الإطار.

ومن المرتقب تنظيم مراسم إعادة دفن 50 من رفات ضحايا المذبحة في مقبرة بوتوتشاري في وقت لاحق اليوم، ليرتفع إجمالي عدد المدفونين فيها إلى 6 آلاف و721.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، راوحت أعمارهم بين 7 و70 عاماً، بعدما سلمت القوات الهولندية العاملة هناك عشرات آلاف البوسنيين للقوات الصربية.

وسنوياً في 11 يوليو/تموز تقيم جمهورية البوسنة والهرسك مراسم دفن رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في مقبرة بوتوتشاري، ممن عثر على رفاته في أعمال البحث عن ضحايا المقابر الجماعية.