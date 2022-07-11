شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على الأهمية التي يوليانها مسار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في بيانٍ الاثنين أن باشينيان هنأ أردوغان خلال اتصال هاتفي بحلول عيد الأضحى المبارك.

أضاف البيان أن أردوغان بدوره هنأ باشينيان باقتراب عيد "فاردافار" (رش المياه) أحد احتفاليات الكنيسة الأرمنية.

وأكد أن الجانبين شددا على الأهمية التي يوليانها مسار تطبيع العلاقات التركية الأرمينية التي ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان، ممثليْن خاصّيْن لمباحثات تطبيع العلاقات.