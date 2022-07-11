سياسة
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أردوغان وباشينيان يشددان على ضرورة تطبيع علاقات تركيا وأرمينيا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال اتصال هاتفي بينهما على الأهمية التي يوليانها مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
أردوغان وباشينيان يشددان على ضرورة تطبيع علاقات تركيا وأرمينيا
 دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية قالت إن باشينيان هنأ أردوغان خلال اتصال هاتفي بحلول عيد الأضحى المبارك / AA
11 يوليو 2022

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على الأهمية التي يوليانها مسار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في بيانٍ الاثنين أن باشينيان هنأ أردوغان خلال اتصال هاتفي بحلول عيد الأضحى المبارك.

أضاف البيان أن أردوغان بدوره هنأ باشينيان باقتراب عيد "فاردافار" (رش المياه) أحد احتفاليات الكنيسة الأرمنية.

وأكد أن الجانبين شددا على الأهمية التي يوليانها مسار تطبيع العلاقات التركية الأرمينية التي ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان، ممثليْن خاصّيْن لمباحثات تطبيع العلاقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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