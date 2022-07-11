سياسة
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بحثا عدداً من القضايا الهامة.. تعرّف أبرز ما تناولته مكالمة أردوغان وبوتين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عدداً من القضايا الهامة على الساحة الدولية وفي مقدمتها تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود والأوضاع في سوريا.
بحثا عدداً من القضايا الهامة.. تعرّف أبرز ما تناولته مكالمة أردوغان وبوتين
أردوغان أكد لبوتين أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود - أرشيفية / AA
11 يوليو 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الوقت حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين أردوغان وبوتين الاثنين وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد الرئيس التركي أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

كما أكد على أن الوقت قد حان لكي تعمل الأمم المتحدة على تدشين ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وجدد الدعوة إلى ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام دائم وعادل عن طريق التفاوض، معرباً عن استعداد أنقرة لتقديم كل أشكال المساهمة لإحياء مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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