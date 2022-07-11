قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إنه لن يدعم أيًا من المرشحين الأحد عشر الذين يخوضون السباق لخلافته، في سباق مفتوح للغاية، سيعلَن الجدول الزمني المحدد له مساء اليوم.

وقال جونسون في أول ظهور علني منذ استقالته الخميس الفائت: "لا أريد أن أضر بفرص أي كان عبر تقديم دعمي".

وبعدما أمضى عطلة نهاية الأسبوع في تشيكرز، المقر الصيفي لرؤساء الوزراء، أكد جونسون أيضاً أنه "عازم على الاستمرار في التفويض الذي مُنح لنا"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء المقبل سيكون لديه "برنامج جيد جداً لتنفيذه".

لكنه أضاف أن عمله "يقضي خصوصاً بالإشراف على آلية الاسابيع المقبلة"، رافضاً التطرق إلى أحداث الاسبوع الماضي.

وقد تنضم وزيرة الداخلية بريتي باتل الإثنين إلى المرشحين لخلافة جونسون بعد أن انضمت إليهم مساء الأحد وزيرة الخارجية ليز تراس (46 عاماً)، لتلحق بالوزيرين السابقين للمال ريشي سوناك (42 عاماً) والصحة ساجد جويد (52 عاماً).

وبين المرشحين ذوي الثقل أيضاً وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني مورداونت (49 عاماً) ووزير المال الجديد ناظم الزهاوي (55 عاماً) الذي ذكرت معلومات صحفية أنه سيكون موضع تحقيق ضريبي.

سارع معظم المرشحين الى التركيز في حملاتهم على عنوان خفض الضرائب دون تقديم أي تفسير لكيفية تأمين بديل تمويلي.

وقد يغلَق باب الترشيحات مساء الثلاثاء مع بدء التصويت فوراً بحيث يبقى مرشحان نهائيان عندما تبدأ العطلة البرلمانية في 22 يوليو/تموز.

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيساً للوزراء بشكل تلقائي كون الغالبية للمحافظين في مجلس العموم.