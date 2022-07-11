وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مرسوماً يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين المقيمين بشكل دائم في بلادهم.

جاء ذلك حسبما نقلته قناة روسيا اليوم عن وثيقة نُشرت في البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين اليوم الإثنين.

ووفقاً لنص الوثيقة، فإن "مواطني أوكرانيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، والأشخاص بلا جنسية المقيمين بشكل دائم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية أو أوكرانيا لديهم الحق في تقديم طلب للحصول على جنسية روسيا الاتحادية بطريقة مبسطة وفقاً للفصل الثامن من المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في 31 مايو/أيار 2002 بشأن جنسية الاتحاد الروسي".

رفض أوكراني

بالمقابل، دعت أوكرانيا شركاءها إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وتكثيف إمدادها بالأسلحة الثقيلة لمعاقبة موسكو على إصدار مرسوم يبسط إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت الخطوة التي اتخذتها موسكو بأنها اعتداء على السيادة الأوكرانية وقالت إنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود

وعلى صعيد آخر، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحرب الروسية الأوكرانية وإنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في اتصال هاتفي بينهما حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بإحلال السلام في أوكرانيا، مشيراً إلى استمرار العمل بشأن خطة الأمم المتحدة المتعلقة بإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وشدد أردوغان على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية الروسية بطرق دبلوماسية وإبقاء طاولة المفاوضات متاحة لتحقيق هذا الغرض.

وأكد على استعداد تركيا لتقديم كل أشكال الدعم عند الحاجة، بما فيه التسهيلات والوساطة في إطار مسار إسطنبول، الرامي لإنهاء الأزمة عبر المفاوضات.

تطورات ميدانية

ميدانياً، حذرت أوكرانيا من أن القوات الروسية تستعد لتكثيف هجومها للسيطرة على مدن رئيسية في دونباس، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا قصف صاروخي الأحد إلى 31 قتيلاً في وقت أدت ضربات على خاركيف، ثاني أكبر مدن البلاد إلى مقتل ستة أشخاص.

وتأتي الضربات على خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، في وقت تستعد أوروبا لخفض جديد في إمدادات الغاز الروسي.

وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن ضربات روسية الاثنين استهدفت "مركز تسوق ومنازل للمدنيين".

وأعلن المدعي العام الإقليمي "مقتل ستة مدنيين بينهم شاب يبلغ 17 عاماً ووالده أثناء مرورهما بسيارتهما" وقت الهجوم، حسب وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء.

وتتعرض المناطق الشرقية لقصف مستمر، وتتواصل الهجمات البرية الروسية، حسبما أعلن الجيش الأوكراني الاثنين.