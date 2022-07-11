سياسة
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جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. صلاح ومانيه يتصدران سباق لاعب العام
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يعلن قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، ويأتي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، في صدارة قائمة المرشحين.
جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.. صلاح ومانيه يتصدران سباق لاعب العام
صلاح ومانيه يتصدران سباق جائزة "لاعب العام" التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم / Others
11 يوليو 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين، قائمة من عشرة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي. وتصدر القائمة محمد صلاح وساديو ماني، لعام 2022.

وستُعلن هوية الفائز في احتفالية تستضيفها الرباط عاصمة المغرب في 21 يوليو/تموز الحالي، علماً بأن المشاركين في التصويت هم قادة ومدربو المنتخبات الإفريقية، أعضاء في اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المختارين.

وتوج صلاح بالجائزة عامي 2017 و2018 ومانيه عام 2019 في حين ألغيت نسختا عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتألق النجمان في صفوف ليفربول الموسم الفائت وأسهما بشكل كبير في إحراز فريقهما كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، في حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 والدوري المحلي بنقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

لكن إحراز مانيه كأس الأمم الإفريقية لمنتخب السنغال على حساب مصر، وصلاح، في النهائي في فبراير/شباط الماضي، ومساهمته في تأهل "أسود التيرانجا" على حساب مصر وصلاح أيضاً الى نهائيات مونديال قطر 2022، يجعل الأول أقرب الى إحراز الجائزة المرموقة.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ويدخل الجناح الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي الإنجليزي بطل إنجلترا في دائرة المنافسة بالإضافة إلى حارس مرمى السنغال مندي الذي يسعى لأن يصبح أول حارس مرمى يتوج باللقب منذ المغربي الزاكي بادو عام 1986.

واللاعبون العشرة المرشحون للجائزة هم: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) والكاميروني كارل توكو ايكامبي (ليون الفرنسي) والكاميروني فنسان ابو بكر (النصر السعودي) والعاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) والغيني نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي) والسنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنجليزي) والسنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) والسنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني).

مصدر:AFP
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