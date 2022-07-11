سياسة
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الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 78 طفلاً فلسطينياً خلال 2021
أفاد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021" بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلاً فلسطينياً وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام ذاته.
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 78 طفلاً فلسطينياً خلال 2021
صورة أرشيفية / Reuters
11 يوليو 2022

كشف تقرير أممي الاثنين أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلاً فلسطينياً وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021".

وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في 2021 من "انتهاكات جسيمة" في 21 دولة بينها 4 عربية.

وأظهر أن "ما لا يقل عن 5 آلاف و242 فتاة و13 ألفاً و663 فتى كانوا ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 دولة".

وبين هذه الدول 4 عربية هي سوريا واليمن والصومال وفلسطين، وفق التقرير.

وأكد أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن قتل 78 طفلاً فلسطينياً وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي.

وحذر الأمين العام في التقرير من أنه "بحال استمرت هذه الأرقام عام 2022، فسيجري إدراج إسرائيل بقائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل".

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة "قائمة العار" وتعرف أيضاً باسم "اللائحة السوداء" وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.

ومصطلح "الانتهاكات الجسمية" الوارد بالتقرير يعني جرائم " قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتجنيد الإجباري وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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