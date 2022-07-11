سياسة
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بايدن: الأسلحة حوّلت الأحياء الأمريكية إلى ميادين قتل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انتشار الاسلحة حوّل أحياء بلاده إلى "ميادين قتل"، مؤكداً عزمه حظر تلك الأسلحة مجدداً.
بايدن: الأسلحة حوّلت الأحياء الأمريكية إلى ميادين قتل
بايدن: الأسلحة حوّلت الأحياء الأمريكية إلى ميادين قتل / Reuters
11 يوليو 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن انتشار الاسلحة حوّل المجتمعات الأمريكية إلى "ميادين قتل" متعهداً بإعادة فرض حظر على الأسلحة الهجومية.

وفي مراسم بالبيت الأبيض بمناسبة توقيع قانون جديد بشأن ضبط الأسلحة في 25 يونيو/حزيران قال بايدن إن ذلك هو أول تقدم مهم في ثلاثين عاماً، لكنه غير كافٍ لوقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.

وقال: "الأمر استغرق وقتاً طويلاً، مع كثير من إراقة الدماء والمذابح".

وأضاف: "في السنوات الماضية حولوا مدارسنا وأماكن العبادة وأماكن العمل والمتاجر ومهرجانات الموسيقى والنوادي الليلية والعديد من الأماكن اليومية إلى ميادين قتل".

وعدَّد بايدن حوادث إطلاق نار وقعت مؤخراً وأدت إلى مقتل 19 تلميذاً ومعلمين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وعشرة أشخاص في سوبر ماركت في بافالو بنيويورك، وسبعة أشخاص في هايلاند بارك في إيلينوي خلال عرض لمناسبة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

وإضافة إلى ذلك، تقع كل يوم "عمليات قتل مأسوية لا تتصدر العناوين"، وفق بايدن.

وقال: "تحولت أحياء وشوارع ميادين قتل أيضاً".

وتعهد بايدن بإعادة العمل بحظر البنادق الهجومية الذي كان مطبقاً بين 1994 و2004. وبعد رفع الحظر بيعت ملايين الأسلحة الحربية القوية شبه الرشاشة في أنحاء البلاد، واستُخدمت مراراً في جرائم قتل جماعي.

وقال بايدن: "أنا مصمم على حظر تلك الأسلحة مجدداً… لن أتوقف حتى نحقق ذلك".

ودعا بايدن أيضاً إلى وضع قانون يطلب من مالكي الأسلحة حفظها بشكل آمن في منازلهم، مثلما يحتفظ بقطع الأسلحة التي يقتنيها، وعددها أربع اثنتان له واثنتان لابنه الراحل.

وقال: "لدي أربع بنادق... في أماكن مقفلة"، مضيفاً: "كل مالك سلاح أعرفه ويتحلى بالمسؤولية يفعل الشيء نفسه".

وأكد أنه يؤيد الحق الدستوري في حمل السلاح، لكنه أشار إلى أن الأسلحة باتت القاتل الأول للأطفال في أنحاء البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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