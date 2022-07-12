سياسة
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أعمق صورة للكون.. ناسا تنشر صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاثنين أعمق صورة للكون تلتقط بالأشعة تحت الحمراء، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وتظهر الصورة آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون ويبلغ عمرها  4.6 مليار عام.
أعمق صورة للكون.. ناسا تنشر صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي
تعود المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في خلفية الصورة إلى أكثر من 13 مليار سنة / Reuters
12 يوليو 2022

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاثنين أعمق صورة للكون على الإطلاق جرى التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب، آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونُشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوماً "تاريخياً".

ونُشرت هذه الصورة بعد ستّة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق، والذي بلغت كلفته تسعة مليارات دولار.

وقالت ناسا إنّ هذه الصورة هي "الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم".

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكنّ التلسكوب جيمس ويب مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك.

وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون. ويبلغ عمرها 4.6 مليار عام يطلق عليها اسم (سماكس 0723)، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة "عدسة جاذبية"، تشوه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

يقول رئيس ناسا، بيل نيلسون، إن واحداً على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في "خلفية" الصورة يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة.

ومن المقرّر أن تنشر ناسا الثلاثاء صوراً أخرى التقطها التلسكوب نفسه وذلك خلال حفل ينتظره بفارغ الصبر عشّاق الفضاء حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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