سياسة
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الاحتياطي البترولي يتناقص.. بايدن يسعى لزيادة إنتاج النفط في رحلته للسعودية
أكد البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس جو بايدن سيسعى لزيادة إنتاج النفط من دول منظمة أوبك لخفض أسعار البنزين عندما يلتقي زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع، وذلك وسط استمرار الإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.
الاحتياطي البترولي يتناقص.. بايدن يسعى لزيادة إنتاج النفط في رحلته للسعودية
يغادر بايدن مساء الثلاثاء في أول جولة له بالشرق الأوسط رئيساً / AFP
12 يوليو 2022

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الاثنين إن الرئيس جو بايدن سيسعى من أجل زيادة إنتاج النفط من دول منظمة أوبك لخفض أسعار البنزين عندما يلتقي زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.

ويغادر بايدن مساء الثلاثاء في أول جولة له بالشرق الأوسط رئيساً، والتي تشمل زيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والمملكة العربية السعودية.

وتأتي الرحلة في وقت يكافح فيه بايدن في الداخل لخفض أسعار البنزين التي تسببت في انخفاض معدلات التأييد له.

وقال سوليفان إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لديهم القدرة على اتخاذ "خطوات أخرى" لزيادة إنتاج النفط على الرغم من تلميحات من السعودية والإمارات بأنهما لا يمكنهما زيادة إنتاج النفط بقدر كبير.

وأضاف سوليفان: "سننقل وجهة نظرنا العامة... بأننا نعتقد أن حاجة إلى معروض كافٍ في السوق العالمية لحماية الاقتصاد العالمي ولحماية المستهلك الأمريكي في محطات الوقود".

ويقول خبراء إن البيت الأبيض يدرك أن من غير المرجح أن تتحرك السعودية من جانب واحد وأن الرياض ودول الخليج الأخرى لا تملك طاقة إنتاج فائضة كبيرة.

وفي ذات السياق، قالت الولايات المتحدة الاثنين إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت إدارة بايدن في أواخر مارس/آذار أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وعلى الرغم من هذا السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية فإن العقوبات الغربية على روسيا، أحد أكبر مصدًري النفط في العالم، بعد هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط ساعدت في إبقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وتشكل الأسعار المرتفعة خطراً على أقران بايدن الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني فيما يسعون للحفاظ على السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين كليهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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