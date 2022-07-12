سياسة
2 دقيقة قراءة
مالي تعتقل 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إليها.. ما علاقة مينوسما؟
أعلنت مالي الاثنين، احتجاز 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو الأحد، وقالت إنها ستتعامل معهم  بصفتهم مرتزقة، في حين ألمحت مصادر دبلوماسية إلى أن العسكريين ربما جاؤوا لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما.
مالي تعتقل 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إليها.. ما علاقة مينوسما؟
الحكومة المالية قالت إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها.
12 يوليو 2022

أعلنت السلطات في مالي مساء الاثنين أنّها احتجزت 49 عسكرياً من ساحل العاج لدى وصولهم إلى مطار باماكو الأحد، مشيرة إلى أنّها ستتعامل معهم على أنّهم "مرتزقة".

وقال الكولونيل عبد الله مايغا المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إنّه "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 في الأراضي المالية بطريقة غير شرعية (...) وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ودون أمر مهمّة أو ترخيص".

وأضاف أنّ "الحكومة الانتقالية قرّرت إحالة هذا الملف إلى الجهات القضائية المختصّة".

وكان المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو ألمح في وقت سابق الاثنين إلى أنّ هؤلاء الجنود العاجيين ربّما أتوا إلى مالي لتأمين دعم لوجستي لقوات بلادهم المشاركة في بعثة مينوسما.

من جهته قال مصدر دبلوماسي عاجي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ قسماً من هؤلاء العسكريين أتوا إلى مالي للعمل لحساب مينوسما في القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية".

لكنّ الحكومة المالية قالت إنّ العسكريين العاجيين الذين استجوبتهم قدّموا أربع روايات مختلفة لسبب وجودهم على أراضيها.

وأوضحت أنّ هذه الروايات هي "مهمة سرية، تناوب في إطار مينوسما، حماية القاعدة اللوجستية لشركة خدمات الطيران الساحلية، وحماية الكتيبة الألمانية".

وفي بيانها قالت الحكومة المالية إنّها قرّرت "الإنهاء الفوري لنشاط حماية شركة خدمات الطيران الساحلية من قوات أجنبية والمطالبة بخروج هذه القوات فوراً من الأراضي المالية".

وحتى مساء الاثنين لم يصدر أيّ موقف رسمي من السلطات العاجية بشأن هذه المسألة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us