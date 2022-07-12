بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء ودعت اليابان الثلاثاء شينزو آبي، الشخصية المثيرة للاستقطاب، إذ هيمن على السياسة بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، قبل أن يُقتل بالرصاص في تجمع انتخابي في مدينة نارا الأسبوع الماضي.

وخلال تشيع الجنازة تجمعت الحشود على الأرصفة وسط وجود أمني مكثف لدى مغادرة عربة نقل الموتى لمعبد في وسط طوكيو، بعد ظهر الثلاثاء. وهتفت الحشود وصفقت لتودع آبي، فيما كان البعض يحمل الزهور.

وتجمع مئات داخل المعبد الاثنين وصباح الثلاثاء لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن 67 عاماً، وأحدث مقتله يوم الجمعة على يد عاطل استخدم مسدساً محلي الصنع حالة من الصدمة في بلد تندر فيه جرائم إطلاق النار والعنف السياسي.

وسار موكب الجنازة في شوارع طوكيو مارّاً بمنطقة ناجاتاشو، القلب السياسي للعاصمة، التي تضم معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان الذي دخله آبي لأول مرة نائباً شابّاً في عام 1993، بعد وفاة والده السياسي، والمكتب الذي قاد منه البلاد على مدى فترتين رئيساً للوزراء من 2012 إلى 2020.

وكانت كيكو نومي، وهي معلمة تبلغ من العمر 58 عاماً، واحدة من كثيرين أتوا للصلاة ووضع الزهور أمام صورة كبيرة لآبي داخل أرض المعبد يظهر فيها ضاحكاً ومرتدياً قميصاً أبيض. وقالت: "كان شعور بالأمن عندما كان رئيس الوزراء المسؤول عن البلاد". وأضافت: "لقد أيدته حقاً، لذلك هذا مؤسف للغاية".

وتدفقت عبارات التأبين من زعماء دوليين، إذ توقف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في طريقه إلى الولايات المتحدة عائداً من جنوب شرق آسيا صباح الاثنين لتقديم العزاء. وانضمت أيضاً وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى المعزين.

وزار إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي السفارة اليابانية في باريس مقدماً العزاء، وفي مقطع مصور بثته الرئاسة الفرنسية قال: "أتذكر كل لقاءاتنا وعملنا معاً، بخاصة خلال زيارتي (لليابان) في 2019... لقد فقدت صديقاً خدم بلاده بشجاعة وجرأة".

وقالت كيودو نقلاً عن محققين إن القاتل، الذي أُلقي القبض عليه في مكان الحادث وعرفته الشرطة باسم تيتسويا ياماجامي (41 عاماً) يعتقد أن آبي روج لمجموعة دينية قدمت لها والدته "تبرعاً كبيراً".

وقالت كنيسة الوحدة التي تشتهر بإقامة الأعراس الضخمة يوم الاثنين إن والدة القاتل واحدة من أتباعها.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الحكومة ستدرس ما إذا كان يجب تنظيم الأسلحة محلية الصنع بدرجة أكبر. وقال: "نحن على علم بأن القواعد الراهنة تقيد بشدة الأسلحة النارية". ونقلت عنه صحيفة نيكي شيمبون قوله: "نأخذ هذا الأمر بجدية شديدة".