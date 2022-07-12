سياسة
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مباحثات تركية-أوكرانية-روسية في إسطنبول الأربعاء لبحث أزمة الحبوب
أعلن وزير الدفاع التركي أن الوفود العسكرية للبلدان الثلاثة إضافة إلى وفد أممي ستجري محادثات بشأن الشحن الآمن للحبوب العالقة في المواني الأوكرانية إلى أسواق العالم.
مباحثات تركية-أوكرانية-روسية في إسطنبول الأربعاء لبحث أزمة الحبوب
مباحثات تركية-أوكرانية-روسية في إسطنبول الأربعاء لبحث أزمة الحبوب / AA
12 يوليو 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عقد لقاء بين وفود عسكرية من بلاده وروسيا وأوكرانيا غداً الأربعاء في إسطنبول، لبحث سبل تأمين الشحن للحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأفاد أقار في تصريحات الثلاثاء أن اللقاءات المتواصلة ضمن إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية وتوجيهاته لحل "أزمة الغذاء" تتقدم بشكل إيجابي.

وأشار إلى أنه عُقد ضمن إطار الجهود المبذولة لقاءات مع نظيريه الروسي سيرغي شويغو والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لتعقبها محادثات مباشرة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وذكر أن وفداً من وزارة الدفاع التركية ذهب إلى موسكو واجتمع مع وفد عسكري روسي، أعقبه زيارة وفد عسكري أوكراني لوزارة الدفاع التركية..

وتابع: "بعد كل هذه الاجتماعات، ستُجري الوفود العسكرية لوزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد الأمم المتحدة في إسطنبول غداً محادثات بشأن الشحن الآمن للحبوب العالقة في المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عن طريق البحر (الأسود)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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