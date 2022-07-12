سياسة
2 دقيقة قراءة
لبحث ملف سوريا.. زعماء روسيا وتركيا وإيران يلتقون في طهران الأسبوع المقبل
أعلن المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء أن لقاءً سيجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن بوتين سيعقد اجتماعاً ثنائياً منفصلاً مع الرئيس أردوغان خلال زيارته طهران.
لبحث ملف سوريا.. زعماء روسيا وتركيا وإيران يلتقون في طهران الأسبوع المقبل
بدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع المتأزمة في سوريا
12 يوليو 2022

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو الثلاثاء إن بوتين سيعقد اجتماعاً ثنائياً منفصلاً مع الرئيس أردوغان خلال زيارته إلى طهران.

وأوضح بيكسوف أنه التحضير لزيارة بوتين لطهران جارٍ، حيث سيعقَد اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانة، ومن المقرر أيضاً انعقاد اجتماعات ثنائية.

وتابع متحدث الكرملين: "لقد أبلغنا يوم أمس بالاتصالات رفيعة المستوى المقبلة بين بوتين وأردوغان. هذا الاجتماع سيقام هناك".

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل حلٍ للأوضاع المتأزمة في سوريا.

ولدى سؤاله عن إمكانية استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية، أجاب بيسكوف: "لا، هذا غير وارد الآن".

وتعليقًا على مرسوم 11 يوليو/تموز الذي يسمح بتعجيل الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين، قال إن القرار مهم لأن كثيراً من الأوكرانيين يريدون أن يصبحوا مواطنين روس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us