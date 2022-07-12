أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو الثلاثاء إن بوتين سيعقد اجتماعاً ثنائياً منفصلاً مع الرئيس أردوغان خلال زيارته إلى طهران.

وأوضح بيكسوف أنه التحضير لزيارة بوتين لطهران جارٍ، حيث سيعقَد اجتماع ثلاثي لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانة، ومن المقرر أيضاً انعقاد اجتماعات ثنائية.

وتابع متحدث الكرملين: "لقد أبلغنا يوم أمس بالاتصالات رفيعة المستوى المقبلة بين بوتين وأردوغان. هذا الاجتماع سيقام هناك".

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل حلٍ للأوضاع المتأزمة في سوريا.

ولدى سؤاله عن إمكانية استئناف محادثات السلام الروسية الأوكرانية، أجاب بيسكوف: "لا، هذا غير وارد الآن".

وتعليقًا على مرسوم 11 يوليو/تموز الذي يسمح بتعجيل الحصول على الجنسية الروسية للأوكرانيين، قال إن القرار مهم لأن كثيراً من الأوكرانيين يريدون أن يصبحوا مواطنين روس.