سياسة
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الاتحاد الأوروبي يقبل رسمياً انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو
قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية تمكّن كرواتيا من الانضمام إلى منطقة اليورو اعتباراً من بداية 2023، لتصبح بذلك العضو رقم 20.
الاتحاد الأوروبي يقبل رسمياً انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو
الاتحاد الأوروبي يقبل رسمياً انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو / AA
12 يوليو 2022

أقرّ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسمياً الثلاثاء، انضمام كرواتيا لتصبح العضو رقم 20 في منطقة اليورو اعتباراً من بداية عام 2023.

وتَبنَّى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضمّ 27 دولة ثلاثة إجراءات قانونية تمكّن كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013، من طرح العملة الأوروبية الموحَّدة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

ومن هذه الإجراءات تحديد سعر الصرف للتحول إلى اليورو عند 7.53450 كونا لليورو. وأمام الدولة بضعة أشهر فقط لطرح اليورو.

واستقلّت كرواتيا الواقعة في جنوب شرق أوروبا، عن يوغوسلافيا في 1991. وانضمّت سلوفينيا التي كانت كذلك من جمهوريات يوغوسلافيا، إلى منطقة اليورو عام 2007.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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