أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ماهر العقال، في غارة بطائرة مسيَّرة.

ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الغارة استهدفت اثنين من كبار قياديي داعش بمدينة جنديريس شمال غربي سوريا.

وقالت القيادة المركزية في بيان، إن ماهر العقال "أحد كبار قادة داعش الخمسة وزعيم التنظيم في سوريا، قُتل في الغارة، بالإضافة إلى إصابة قيادي كبير على ارتباط وثيق بالعقال، بجروح خطيرة"، وأشار البيان إلى عدم سقوط مصابين مدنيين خلال الهجوم.

وأوضح أن العقال بالإضافة إلى كونه قيادياً بارزاً في التنظيم، يُعَدّ أيضاً "مسؤولاً عن تطوير شبكات داعش خارج العراق وسوريا".

وقال متحدث القيادة المركزية الأمريكية العقيد جو بوتشينو، إن التخلص من قادة داعش "سيعطّل قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات عالمية"، حسب البيان.