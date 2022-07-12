سياسة
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مطار هيثرو يحدّ عدد المسافرين يومياً لمواجهة أزمة فوضى المطارات في أوروبا
أعلن مطار هيثرو البريطاني الحدّ من عدد الركاب المسافرين منه، إلى مئة ألف شخص يومياً، أي أقلّ بأربعة آلاف راكب من العدد اليومي المتوقَّع، غداة إلغاء عشرات الرحلات، لمواجهة فوضى السفر خلال فصل الصيف.
مطار هيثرو يحدّ عدد المسافرين يومياً لمواجهة أزمة فوضى المطارات في أوروبا
ألغى مطار هيثرو مؤخراً 61 رحلة، بعدما طلب من بعض شركات الطيران في نهاية يونيو/حزيران تقليل الرحلات المجدولة.  / Getty Images
12 يوليو 2022

أعلن مطار هيثرو البريطاني الثلاثاء، الحدّ من عدد الركاب المسافرين منه، إلى مئة ألف شخص يومياً، أي أقلّ بأربعة آلاف راكب من العدد اليومي المتوقَّع، غداة إلغاء عشرات الرحلات.

ويكافح مطار هيثرو، مثل مطارات بريطانية وأوروبية أخرى غارقة في حالة فوضى منذ أشهر، بسبب إلغاء رحلات وإرجاء أخرى وطوابير انتظار طويلة ومشكلات في تسليم الأمتعة، لاستيعاب استئناف الطلب، بسبب نقص الموظفين بشكل أساسي.

وقال المدير العامّ لمطار هيثرو جون هولند-كاي في بيان: "بِيعَ معدَّل 1500 بطاقة تقريباً من أصل الآلاف الأربعة (الملغاة) يومياً، لذلك نطلب من شركاتنا الحليفة وقف بيع بطاقات سفر لفصل الصيف لتخفيف التأثير عن الركّاب".

ولفت إلى أن بعض الأقسام الهامة في المطار تعاني نقصاً كبيراً في الموظفين، "خصوصاً الموظفين على الأرض الذين توظّفهم شركات الطيران" لإدارة تسجيل الأمتعة والتعامل معها.

وكان مطار هيثرو ألغى الاثنين 61 رحلة، بعدما طلب من بعض شركات الطيران في نهاية يونيو/حزيران تخفيف الرحلات المُجدوَلة.

ومؤخراً ألغت شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية British Airways و"وزّ إير" Wizz Air و"إيزي جيت" Easyjet، آلاف الرحلات الجوية هذا الصيف لمواءمة جداول رحلاتها مع عدد موظفين منخفض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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