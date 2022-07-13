سياسة
1 دقيقة قراءة
الموجة تصل إلى بنما.. آلاف يتظاهرون ضد التضخم والفساد
نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجدداً الثلاثاء لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.
الموجة تصل إلى بنما.. آلاف يتظاهرون ضد التضخم والفساد
آلاف المتظاهرين يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد. / AFP
13 يوليو 2022

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجدداً الثلاثاء لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.

وكان مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشارع الاثنين ما دفع الرئيس لورنتينو كورتيز إلى الإعلان عن خفض أسعار البنزين للعربات الخاصة إلى 3,95 دولار للغالون، اعتباراً من 15يوليو/تموز، أي بنسبة 24 في المئة عن الأسعار في نهاية يونيو/حزيران، وهو إجراء يستفيد منه النقل العام منذ شهر مايو/أيار.

كم أعلن أن حكومته ستصدر مرسوماً يقضي بتجميد أسعار عشرات السلع الأساسية.

وإضافة إلى تظاهرات العاصمة خرجت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد رغم إعلان الرئيس تلك الإجراءات.

ويقول عديد من النقابات إن التظاهرات ستتواصل حتى خفض أسعار البنزين تحت ثلاثة دولارات للغالون.

وارتفعت أسعار الوقود في بنما بنسبة 47 في المئة في أول ستة أشهر من العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us