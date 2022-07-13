نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجدداً الثلاثاء لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد.

وكان مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشارع الاثنين ما دفع الرئيس لورنتينو كورتيز إلى الإعلان عن خفض أسعار البنزين للعربات الخاصة إلى 3,95 دولار للغالون، اعتباراً من 15يوليو/تموز، أي بنسبة 24 في المئة عن الأسعار في نهاية يونيو/حزيران، وهو إجراء يستفيد منه النقل العام منذ شهر مايو/أيار.

كم أعلن أن حكومته ستصدر مرسوماً يقضي بتجميد أسعار عشرات السلع الأساسية.

وإضافة إلى تظاهرات العاصمة خرجت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد رغم إعلان الرئيس تلك الإجراءات.

ويقول عديد من النقابات إن التظاهرات ستتواصل حتى خفض أسعار البنزين تحت ثلاثة دولارات للغالون.

وارتفعت أسعار الوقود في بنما بنسبة 47 في المئة في أول ستة أشهر من العام الجاري.