سياسة
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حالة طوارئ في سريلانكا.. رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس والاحتجاجات مستمرة
بعد فرار الرئيس السريلانكي من البلاد، محتجون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء، وسط سخط شعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ورغم مطالبة المتظاهرون رئيس الوزراء بالتنحي على الفور، فقد أوضح أنه سيغادر منصبه بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
حالة طوارئ في سريلانكا.. رئيس الوزراء ينوب عن الرئيس والاحتجاجات مستمرة
المتظاهرون احتلوا مؤخراً عدداً من المباني الحكومية، مطالبين كبار السياسيين بالتنحي / AFP
13 يوليو 2022

عُيّن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيساً بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الأربعاء مع مطالبة آلاف المحتجين بتنحي الرجلين.

وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة: "بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا بأنه عيّن رئيس الوزراء رئيساً بالإنابة وفقاً لما ينص عليه الدستور".

اقتحم محتجون مكتب رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، بعد فرار الرئيس من البلاد قبل ساعات فقط من تنحيه، وسط أزمة اقتصادية تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

وأطلقت الشرطة السريلانكية الأربعاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام مكتب رئيس الوزراء.

وكان المتظاهرون احتلوا مؤخراً عدداً من المباني الحكومية، مطالبين كبار السياسيين بالتنحي.

وغادر الرئيس غوتابايا راجاباكسا وزوجته واثنان من حراسه الشخصيين البلاد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية متجهين إلى مدينة ماليه، عاصمة جزر المالديف، وفق ما ذكر مسؤول هجرة تحدث بشرط تكتم هويته بسبب حساسية الموقف.

وكان راجاباكسا قد وافق على الاستقالة تحت الضغط الشعبي.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ بالتنحي على الفور، إلا أنه قال إنه سيغادر بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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