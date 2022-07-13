سحب النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، كريس باباس، مشروع قرار كان تقدّم به حول منع بيع مقاتلات من طراز F-16 لتركيا.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب الأمريكي لقانون تفويض الدفاع الوطني الذي يضم أيضاً ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لعام 2023.

وكان باباس تقدم في وقت سابق بمشروع القرار المذكور، لإضافته إلى مشروع قرار تفويض الدفاع الوطني، وحظي بدعم من العديد من النواب الآخرين.

وقال السيناتور في مشروع قراره إنه "يجب حظر بيع مقاتلات F-16 لدولة تنتهك بشكل مستمر أجواء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي"، دون الإفصاح عن اسم تركيا.

وخلال مباحثات مجلس النواب لقانون تفويض الدفاع الوطني، أعلن باباس، المعروف بقربه من اللوبي اليوناني، سحب مشروع القرار بهدف إعادة تقييمه.

وكان الرئيس جو بايدن شدد في تصريحات بختام قمة زعماء حلف الناتو في مدريد مؤخراً، على ضرورة بيع طائرات F-16 لتركيا، وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز F-16، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.