سياسة
2 دقيقة قراءة
انتهاء اجتماع بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب
أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الرباعي بين الوفود العسكرية التركية والروسية والأوكرانية، في إسطنبول، بحضور الأمم المتحدة، للتباحث حول أزمة الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، على البحر الأسود.
انتهاء اجتماع بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب
بدء الاجتماع الرباعي بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول / AA
13 يوليو 2022

انتهى الاجتماع الرباعي بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن الاجتماع عقد في قصر قلندر، لبحث أزمة شحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن اللقاء بين وفود عسكرية من بلاده وروسيا وأوكرانيا إضافة إلى وفد أممي، في إسطنبول، لبحث سبل تأمين شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، يأتي ضمن إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية وتوجيهاته لحل أزمة الغذاء.​​​​​​​

وأفاد أقار بأن اللقاءات المتواصلة لحل "أزمة الغذاء" تتقدم بشكل إيجابي.

ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us