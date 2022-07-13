انتهى الاجتماع الرباعي بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن الاجتماع عقد في قصر قلندر، لبحث أزمة شحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن اللقاء بين وفود عسكرية من بلاده وروسيا وأوكرانيا إضافة إلى وفد أممي، في إسطنبول، لبحث سبل تأمين شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، يأتي ضمن إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية وتوجيهاته لحل أزمة الغذاء.​​​​​​​

وأفاد أقار بأن اللقاءات المتواصلة لحل "أزمة الغذاء" تتقدم بشكل إيجابي.

ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.