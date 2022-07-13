أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن تنظيم "PKK" الإرهابي يواصل أنشطة جمع التبرعات في أوروبا.

جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن الوكالة الأوروبية "يوروبول"، الأربعاء، حول الإرهاب للعام 2022.

وأوضح التقرير أن أنشطة التنظيم الإرهابي في الدول الأوروبية يجري تنسيقها من قبل مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (‏KCDK-E‏) في بلجيكا.

وأضاف أن "PKK" يواصل أنشطته الدعائية وجمع التبرعات في جميع أنحاء أوروبا، من خلال رسوم العضوية ومبيعات المنشورات والمناسبات والحملات الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم يرتكب جرائم مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات والابتزاز وجباية الأموال قسراً.

وعلى الصعيد ذاته، كان قد تحدث تقرير سابق لجهاز حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية) لعام 2021، أن "أموالاً تُجمع في ألمانيا من أجل تمويل الإرهاب في تركيا، وألمانيا بالنسبة إلى PKK الإرهابي تعدّ مكان استراحة حيث يجري العمل على تأسيس منطقة تأثير سياسي (للتنظيم) فيها".

ولفت التقرير إلى أنشطة تجنيد شباب من أوروبا من أجل الانخراط في صفوف "PKK" الإرهابي.

وحسب المكتب الفدرالي لحماية الدستور، فقد جمع تنظيم PKK الإرهابي العام الماضي في ألمانيا وحدها تبرعات نقدية وصلت إلى 16.7 مليون يورو.

وPKK، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلاً عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.