سياسة
2 دقيقة قراءة
مؤسسة تتهم الحكومة الألمانية بعدم أداء واجبها لمساعدة الفقراء
اتهمت مؤسسة خيرية ألمانية الحكومة بعدم أداء واجبها تجاه دعم الفقراء لمواجهة التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة. وطالبت الحكومة بتخصيص حزمة مساعدات طارئة بقيمة 5.4 مليارات يورو للأسر ذات الدخل المحدود، لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
مؤسسة تتهم الحكومة الألمانية بعدم أداء واجبها لمساعدة الفقراء
تتزايد معدلات الفقر في ألمانيا لتصيب 13.8 مليون مواطن / Others
13 يوليو 2022

قالت مؤسسة خيرية ألمانية، الأربعاء، إن الحكومة الألمانية يجب أن تخصص للأسر ذات الدخل المحدود حزمة مساعدات طارئة بقيمة 5.4 مليارات يورو، لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ونشرت المؤسسة دراسة جاء فيها أن الأغذية والطاقة والسكن تكلّف تقريباً الأسر ذات الدخل المحدود ثلث الموارد المالية التي تجنيها شهرياً. وتبلغ نسبة تلك الأسر نحو 20% من المجتمع الألماني.

وأوضحت الدراسة التي نشرها معهد DIW للبحوث الاقتصادية، ومؤسسة "دياكونيا" الخيرية التابعة للكنيسة البروتستانتينية، أن كلفة تلك الأمور الثلاثة (الأغذية والسكن والطاقة) تشكل، كمعدل عام، 44% من مصادر الشريحة الأغنى، وتبلغ نسبتها هي الأخيرة 20% من المجتمع الألماني.

وعرضت "دياكونيا" مقترحاً مفاده أن تطلق الحكومة عملية خاصة لإدارة الأزمة، تؤمن للأسر ذات الدخل المحدود مساعدة شهرية حكومية بقيمة 100 يورو على الأقل، لمدة ستة أشهر.

وقال رئيس معهد DIW للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشير في بيان إن الدولة تشهد حالياً تضخماً غير متكافئ بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، وأضاف فيه أن الإعاشات والمساعدات التي تأتي بشكل مرة واحدة ليست كافية لمعالجة المشكلة.

وبلغ التضخم في ألمانيا في شهر حزيران-يونيو 8.2%، بعدما وصل إلى 8.7% في مايو/أيار وكان الأعلى منذ نصف قرن تقريباً، مدفوعاً بأسعار الطاقة والأغذية التي تأثرت كثيراً بالحرب في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us