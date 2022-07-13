سياسة
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وسط تخوفات أوروبية.. غازبروم: لا يمكن ضمان حسن سير خط أنابيب نورد ستريم 1
أعلنت مجموعة غازبروم الروسية، أنه لا يمكن ضمان حسن سير عمل خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بأوروبا، بسبب تعطل أعمال صيانة توربينات الخط في كندا.
وسط تخوفات أوروبية.. غازبروم: لا يمكن ضمان حسن سير خط أنابيب نورد ستريم 1
غازبروم: لا يمكن ضمان حسن سير خط أنابيب نورد ستريم 1 / DPA
13 يوليو 2022

أكدت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة، الأربعاء، أنها لا يمكنها ضمان حسن سير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بأوروبا، قائلةً إنها غير قادرة على تأكيد أنها ستستعيد توربيناً ألمانياً يجري إصلاحه في كندا.

وبدأت غازبروم، الاثنين، عملية صيانة لخط "نورد ستريم 1" تستمر عشرة أيام، بينما الاتحاد الأوروبي، وبخاصة ألمانيا التي تعتمد على الغاز، ينتظر بقلق إن كان الغاز سيتدفق مجدداً في خط الأنابيب.

وتخضع توربينات الخط للصيانة حالياً في منشأة كندية تملكها شركة سيمنز.

وقالت المجموعة الروسية في بيان إن "غازبروم لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمنز بأن تخرج من كندا محرّك توربين غاز"، وقالت أوتاوا إنها تريد إعادته إلى برلين.

وأضافت "في هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى خلاصة موضوعية في ما يخصّ تطوّر الوضع وضمان تشغيل آمن لمحطة بورتوفايا (...) وهي مرفق رئيسي لخط أنابيب الغاز نورد ستريم".

وقررت كندا، السبت، تسليم ألمانيا توربيناً ضرورياً لتشغيل "نورد ستريم 1" لتخفيف أزمة الطاقة مع روسيا، على الرغم من مناشدة أوكرانيا عدم "الخضوع لابتزاز الكرملين".

واستدعت كييف، الاثنين، السفير الكندي لديها احتجاجاً على هذه الخطوة التي اعتبرتها "غير مقبولة".

ورغم أن عملية الصيانة الدورية السنوية لخط الأنابيب مقررة منذ وقت طويل، إلا أن الخشية تكمن في أنه مع تدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها، قد تنتهز غازبروم الفرصة بكل بساطة لوقف تشغيل الخط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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