قال المتحدث باسم العدّاء الكيني فرديناند أومانيالا الأربعاء، إن الشكوك تحيط بمشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، لأن أسرع رجل في إفريقيا يواجه مشكلات تتعلق بتأشيرة الدخول.

وأومانيالا صاحب الرقم القياسي الإفريقي في سباق 100 متر للرجال وبلغ 9.77 ثانية في لقاء كيب كينو في نيروبي في سبتمبر/أيلول 2021.

وأُدرِج اسم العداء الكيني في قائمة المشاركين في سباق 100 متر في بطولة العالم التي تبدأ في يوجين بولاية أوريغون بعد غد الجمعة.

وقال متحدث باسم أومانيالا لرويترز، إن "فرديناند ما زال ينتظر تأشيرته أو تصريحاً بديلاً ليغادر نيروبي (متجهاً إلى الولايات المتحدة).. إنه أمر محبط لكنه لا يزال يأمل في الذهاب".

وفاز العدّاء البالغ من العمر 26 عاماً بسباق 100 متر في بطولة إفريقيا الشهر الماضي، وكان أول كيني يتأهل إلى قبل النهائي لسباق 100 متر بالأولمبياد في طوكيو العام الماضي.