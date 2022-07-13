وقعت وكالتا الفضاء التركية والإماراتية مذكرة للتعاون في مجالات "الاستخدام السلمي للفضاء، وعلوم الفضاء وتكنولوجياتها وتطبيقاتها".

وأقيم حفل التوقيع في إطار ورشة عمل استثمارية تركية - إماراتية، في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهشة في إسطنبول، الأربعاء.

وحضر الحفل من الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك ورئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدرم.

وضم الوفد الإماراتي كلاً من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن جابر الأحمد، ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الفضاء سارة بنت يوسف الأميري، والمدير العام للوكالة سالم بطي سالم القبيسي.

وسيؤهل البلدان بموجب مذكرة التعاون الموارد البشرية وسيتبادلان المعرفة والخبرة في مجال أبحاث الفضاء وتقنياته وتطبيقاته.

كما سيتم إجراء دراسات البحث والتطوير المشتركة في مجالات الرحلات دون المدارية، والإطلاق، والصاروخ، وأنظمة التصوير بالأقمار الصناعية.

وستُجرى دراسات الفضاء في المجال الاجتماعي - الاقتصادي حول تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي وإدارة الكوارث ومسح الموارد الطبيعية.

وفي كلمة خلال ورشة العمل أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن جابر الأحمد، عن شكره لنظيره التركي على دعوته الوفد الإماراتي لزيارة تركيا وعلى مساهمته في عقدهم الاجتماع المهم للغاية.

وأكد أن الهدف من زيارة تركيا هو تعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

وقال: "الإمارات وتركيا تربطهما منذ عقود روابط اجتماعية واقتصادية وتجارية وثقافية خاصة ووثيقة".