سياسة
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أقار: اتفاق على إنشاء مركز تنسيق بإسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريحات صحفية إنه جرى التوصل إلى اتفاق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية، خلال الاجتماع الرباعي الذي عُقِد الأربعاء، لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا.
أقار: اتفاق على إنشاء مركز تنسيق بإسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية
أقار: اتفاق على إنشاء مركز تنسيق بإسطنبول لنقل الحبوب الأوكرانية / AA
13 يوليو 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الاجتماع الرباعي الذي عُقِد الأربعاء، لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا، اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أقار في تصريحات صحفية الأربعاء، إن اجتماع إسطنبول الرباعي حول الحبوب الأوكرانية، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقّعان "على الإجراءات التي قمنا بها".

واحتضنت إسطنبول اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق الأربعاء، بأن الاجتماع عُقد في قصر قلندر، لبحث أزمة شحن الحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

والثلاثاء، أعلن أقار أن اللقاء بين وفود عسكرية من بلاده وروسيا وأوكرانيا إضافة إلى وفد أممي، في إسطنبول، لبحث سبل تأمين شحن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، يأتي ضمن إطار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية وتوجيهاته لحل أزمة الغذاء.​​​​​​​

وأفاد أقار بأن اللقاءات المتواصلة لحل "أزمة الغذاء" تتقدم بشكل إيجابي.

ويعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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