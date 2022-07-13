سياسة
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الولايات المتحدة تختبر بنجاح صاروخ "لوكهيد" الأسرع من الصوت
اختبر سلاح الجو الأمريكي بنجاح، هذا الأسبوع، صاروخاً تفوق سرعته سرعة الصوت، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. وتسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على روسيا والصين القوتين المنافستين اللتين أحرزتا تقدماً في هذا المجال.
الولايات المتحدة تختبر بنجاح صاروخ "لوكهيد" الأسرع من الصوت
سلاح الجو الأمريكي اختبر بنجاح الصاروخ المعزز (إيه.آر.آر.دبليو) قبالة ساحل كاليفورنيا / Reuters
13 يوليو 2022

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، يوم الأربعاء، إن سلاح الجو الأمريكي اختبر بنجاح هذا الأسبوع صاروخاً أسرع من الصوت تصنعه شركة لوكهيد مارتن، وسط مخاوف متزايدة حيال تحقيق روسيا والصين مزيداً من النجاح في مجال تطوير أسلحتهما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقالت المصادر إن سلاح الجو اختبر بنجاح الصاروخ المعزز (إيه.آر.آر.دبليو) قبالة ساحل كاليفورنيا، يوم الثلاثاء. ويُحمل الصاروخ أسفل جناح الطائرة قبل إطلاقه صوب الهدف. وفي الاختبارات السابقة لم ينفصل الصاروخ عن الطائرة.

وتنطلق الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت أو بنحو 6200 كيلومتر في الساعة.

وفي اختبار منفصل ناجح لسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، قال شخصان مطلعان لوكالة رويترز، إن وكالة مشروعات أبحاث الدفاع المتقدمة كشفت عن برنامجها التشغيلي لإطلاق الصواريخ.

وتُظهر الاختبارات الناجحة تقدماً في الجهود الأمريكية، لتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وكانت تقيد هذه الجهود الاختبارات الفاشلة والأسئلة المتزايدة إزاء تكلفتها إضافة إلى المخاوف من أن الولايات المتحدة تتخلف فيما يطلق عليه سباق القوى العظمى للتسلح.

وتأتي الاختبارات الناجحة بعد فشل إطلاق تجريبي لنوع مختلف من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في 29 يونيو/حزيران في منشأة اختبار الصواريخ بهاواي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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