سياسة
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في اتصال هاتفي.. الرئيس أردوغان يبحث مع الملك سلمان العلاقات وقضايا إقليمية
تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.
في اتصال هاتفي.. الرئيس أردوغان يبحث مع الملك سلمان العلاقات وقضايا إقليمية
في اتصال هاتفي.. الرئيس أردوغان يبحث مع الملك سلمان العلاقات وقضايا إقليمية / AFP
13 يوليو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء.

وتبادل الرئيس أردوغان والملك سلمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس أردوغان، "هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وعلى حسن تنظيم المملكة لحج هذا العام".

وأضافت في بيان، أن "خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره لفخامته على التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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