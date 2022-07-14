سياسة
4 دقيقة قراءة
اجتماع إسطنبول.. اتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية وغوتيريش يشكر تركيا
أبدت الأطراف المشاركة في الاجتماع الرباعي المنعقد في إسطنبول بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية، امتنانها للجهود التي تبذلها تركيا لحل لهذه الأزمة التي تلقي بظلالها على اقتصادات العالم وأمنها الغذائي. فيما أعلن مسؤولون أن المباحثات تحرز تقدماً إيجابياً.
اجتماع إسطنبول.. اتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية وغوتيريش يشكر تركيا
قمة إسطنبول.. اتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية وغوتيريش يشكر تركيا / AA
14 يوليو 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن في الاجتماع الرباعي المنعقد في إسطنبول، حول نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تقدماً.

جاء ذلك في بيان نشره عبر تطبيق "تليغرام" حول استضافة إسطنبول الأربعاء اجتماعاً عسكرياً بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة نقل الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

وصرح زيلينسكي بأن بلاده تبذل جهوداً مهمة للغاية لإعادة إمداد السوق العالمية بالغذاء.

وأعرب عن امتنانه لتركيا والأمم المتحدة على جهودهما لإعادة تفعيل الإمدادات العالمية من الغذاء.

وقال: "أنا ممتن للأمم المتحدة وتركيا على جهودهما. ليست بلادنا فقط بحاجة إلى نجاح هذه القصة، بل العالم كله دون مبالغة".

وأشار زيلينسكي إلى أنه "إذا أُزيل تهديد روسيا ضد السفن في البحر الأسود" فإن ذلك سيخفف من حدة أزمة الغذاء العالمية.

وتابع: "قال لي الوفد الأوكراني إن في الاجتماع الرباعي تقدماً، سننسق التفاصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأيام المقبلة".

خطوة حاسمة في اسطنبول

وبدوره، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شكره للجهود المتميزة التي بذلتها الحكومة التركية من أجل عقد الاجتماع.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها الأمين العام للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش: "اليوم في إسطنبول شهدنا خطوة حاسمة إلى الأمام لضمان تصدير آمن ومضمون للمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود".

وأضاف: "لدينا اليوم، شعاع أمل لتخفيف المعاناة الإنسانية وتخفيف الجوع حول العالم، ودعم البلدان النامية، وتحقيق قدر من الاستقرار… اليوم هو خطوة مهمة وجوهرية على الطريق نحو اتفاق شامل".

وأردف غوتيريش: "أشكر حكومة تركيا على جهودها المتميزة لعقد هذه المحادثات ودورها الحاسم في المضي قدماً”.

وتابع: "أشكر المسؤولين الروس والأوكرانيين على مشاركتهم البناءة".

وزاد غوتيريش: "الأمل الذي جاءنا اليوم من إسطنبول يظهر لنا أهمية الحوار، ولذلك دعونا نستلهم من بصيص الأمل هذا للمساعدة في إنارة الطريق إلى حل تفاوضي تمس الحاجة إليه من أجل السلام بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأثنى أمين عام الأمم المتحدة، على "التزام جميع الأطراف المجتمعة في إسطنبول العمل من أجل تأمين اتفاق لإنسانيتنا المشتركة".

وأشار إلى "الحاجة الآن إلى مزيد من العمل التقني لتعزيز التقدم الذي حدث اليوم في إسطنبول".

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الاجتماع الرباعي الذي عقد لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أقار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي حول الحبوب الأوكرانية، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالمواني وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي نفذناها".

ويعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتتهم أوكرانيا والغرب روسيا بالتسبب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية وزيادة التضخم من خلال تعقيد محاولات تزويد الدول الفقيرة بالحبوب.

غير أن موسكو تُحَمل مسؤولية ذلك لأوكرانيا متهمة إياها برفض إزالة الألغام التي نشرتها حول سواحلها لحماية نفسها من هجوم روسيا والتي تمثل تهديداً لعمليات الشحن.

كما وجهت روسيا انتقادات إلى الغرب لفرضه عقوبات على مجموعة من القطاعات التي تجعل من الصعب عليها تمويل وتأمين خدمات الشحن البحري الخاصة بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us