سياسة
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سرب وثائق إلى ويكيليكس.. القضاء الأمريكي يدين مبرمجاً في وكالة الاستخبارات
أدين مبرمج سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأربعاء بتهمة تسريب أدوات اختراق مهمة تملكها الوكالة إلى موقع ويكيليكس، عام 2017، تسبب في أضرار بالغة. ومن المتوقع أن تصل عقوبة المتهم إلى عشر سنوات على الأقل، وفق ما أفاد به مختصون.
سرب وثائق إلى ويكيليكس.. القضاء الأمريكي يدين مبرمجاً في وكالة الاستخبارات
سرب وثائق إلى ويكيليكس.. القضاء الأمريكي يدين مبرمجاً في وكالة الاستخبارات / AA
14 يوليو 2022

أدانت محكمة فدرالية في نيويورك الأربعاء مبرمجاً سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بتسريب حدث في 2017 لأدوات اختراق مهمة تملكها الوكالة إلى موقع ويكيليكس، بعد عامين من انتهاء محاكمة أولى بالفشل.

وعمل جوشوا شولت (33 عاماً) في الوحدة الخاصة للقرصنة في وكالة الاستخبارات المركزية وحصل بهدوء على أدوات "فولت 7" التي تستخدمها ال"سي آي ايه" لاقتحام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة التكنولوجية. وأرسلها بعدما ترك وظيفته، إلى ويكيليكس.

و"فولت 7" مجموعة من البرامج الضارة والفيروسات وأحصنة طروادة وثغرات أخرى يمكن بمجرد تسريبها، أن تستخدمها مجموعات استخبارات أجنبية وقراصنة معلوماتية ومبتزين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقال ممثلو الادعاء إن شولت كان موظفاً غاضباً سرب 8761 وثيقة ليلحق ضرراً بالوكالة.

وأكد وزير العدل الأمريكي داميان وليامز في بيان بعد إعلان الإدانة أن "شولت كان مدركاً أن الأضرار الجانبية الناجمة عن انتقامه يمكن أن تشكل تهديداً غير عادي لهذه الأمة إذا كُشفت، مما يجعلها غير مجدية".

وأضاف أن تسريب هذه الوثائق "كان له تأثير مدمر على أجهزة استخباراتنا من خلال توفير معلومات استخبارية مهمة للذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا".

وكان شولت من أوائل المشتبه بهم بعدما بدأ موقع ويكيليكس نشر وثائق سرية. لكن اتُهم بلا ضجيج في سبتمبر/أيلول 2017، بسبب احتواء حاسوبه الخاص على كمية كبيرة من مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

وأضيفت لاحقاً التهم المتعلقة بسرقة ونقل معلومات الدفاع الوطني بموجب قانون التجسس.

وفي 2020 أدانته هيئة محلفين بتهمتي الكذب وازدراء المحكمة فقط.

وأدانت هيئة محلفين جديدة الأربعاء شولت بثماني تهم بموجب قانون التجسس وتهمة واحدة تتعلق بعرقلة عمل القضاء.

ويمكن أن تصل عقوبة كل من التهم المتعلقة بالتجسس إلى السجن عشر سنوات.

ووصفت وكالة الاستخبارات المركزية التسريب الذي فاجأها في مارس/آذار 2017، بأنه أحد الخسائر الأكثر ضرراً لمواد سرية في تاريخها.

ودفع ذلك الحكومة إلى التفكير في إجراء صارم ضد موقع ويكيليكس الذي وصفه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية حينذاك مايك بومبيو بأنه "جهاز استخبارات معادٍ". وتحركت الحكومة الأمريكية بعد ذلك لإدانة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بتهم تجسس.

وأسانج موقوف حالياً في بريطانيا حيث يكافح قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ولا يزال شولت يواجه محاكمة منفصلة بشأن تهم المواد الإباحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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