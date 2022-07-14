أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء أنّ المواجهات المسلّحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في بور أو برنس وتشلّ الحياة في العاصمة الهايتية، أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً على الأقلّ.

وقالت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إنّ هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصاً على الأقلّ كما أنّ 16 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت أنّ هذه الحصيلة الأولية تتضمّن كذلك "74 جريحاً أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".

وتنشط العصابات المسلحة منذ عقود في أفقر أحياء بور أو برنس، لكنها أحكمت قبضتها بشكل كبير على المدينة والبلاد في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حالات القتل والخطف بشكل كبير.

وقد أدت الأزمة السياسية المستوطنة في هذا البلد الكاريبي الفقير، والتي تفاقمت بسبب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، إلى تفاقم الوضع الأمني.