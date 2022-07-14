سياسة
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أسبوع دامٍ في عاصمة هايتي.. مصرع 89 شخصاً في مواجهات مسلحة بين عصابات
أسفرت المواجهات المسلحة بين العصابات الإجرامية التي تسيطر على أحياء بور أو برنس، الأسبوع الماضي، عن مقتل 89 شخصاً على الأقل. وترجح منظمة حقوقية أن الحصيلة أكثر من ذلك بكثير، لا سيما مع ارتفاع أعداد الجرحى والمفقودين.
أسبوع دامٍ في عاصمة هايتي.. مصرع 89 شخصاً في مواجهات مسلحة بين عصابات
أسبوع دامٍ في عاصمة هايتي.. مصرع 89 شخصاً في مواجهات مسلحة بين عصابات / AFP
14 يوليو 2022

أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء أنّ المواجهات المسلّحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في بور أو برنس وتشلّ الحياة في العاصمة الهايتية، أسفرت عن سقوط 89 قتيلاً على الأقلّ.

وقالت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان إنّ هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصاً على الأقلّ كما أنّ 16 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت أنّ هذه الحصيلة الأولية تتضمّن كذلك "74 جريحاً أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".

وتنشط العصابات المسلحة منذ عقود في أفقر أحياء بور أو برنس، لكنها أحكمت قبضتها بشكل كبير على المدينة والبلاد في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حالات القتل والخطف بشكل كبير.

وقد أدت الأزمة السياسية المستوطنة في هذا البلد الكاريبي الفقير، والتي تفاقمت بسبب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، إلى تفاقم الوضع الأمني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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