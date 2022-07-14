سياسة
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نزيف أنفي وحمى وصداع.. تنزانيا تحقق في مرض غامض ينتشر بالبلاد
توفي ثلاثة أشخاص في تنزانيا، بسبب مرض غامض بدأ يجتاح البلاد. فيما باشر فريق طبي التحقيق في هذا المرض. ويعتقد مختصون أن المرض ربما يكون ناجماً عن "الاختلاط المتزايد" بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.
نزيف أنفي وحمى وصداع.. تنزانيا تحقق في مرض غامض ينتشر بالبلاد
نزيف أنفي وحمى وصداع.. تنزانيا تحقق في مرض غامض ينتشر بالبلاد / AFP
14 يوليو 2022

أعلنت السلطات التنزانية أنها أرسلت فريقاً من الأطباء وخبراء الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيانٍ الأربعاء،إنه جرى اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفاً من الأنف وحمى وصداعاً وتعباً، في منطقة ليندي.

وأضاف أن "الحكومة شكلت فريقاً من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعياً السكان إلى الهدوء.

وكشف عن رصد 13 شخصاً أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم.

وقال سيشالوي إن نتائج اختبار المرضى تكشف عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.

وقد شفي أحد المصابين ووضع الباقون في حجر انفرادي.

وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.

وفي تجمع ديني الثلاثاء قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن أن المرض "الغريب" الذي اكتُشف في ليندي قد يكون نجم عن "الاختلاط المتزايد" بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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