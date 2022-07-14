سياسة
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أمازون تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان.. ما القصة؟
بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية في مدينة سياتل الأمريكية، تشارك مجموعة "أمازون" في تجربة سريرية على لقاح ضد السرطان. وسيشمل البحث مجموعة من عشرين شخصاً، وينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
أمازون تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان.. ما القصة؟
أوضحت أمازون لقناة CNBC الأمريكية أنها تقدم خبرتها العلمية في إطار هذه الشراكة / Reuters
14 يوليو 2022

تشارك مجموعة "أمازون" في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وفق وثيقة تنظيمية نشرها موقع حكومي أمريكي.

ويعود أول إشعار بشأن هذه التجربة، التي كشف عنها أخيراً موقع "بزنس إنسايدر"، إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنص الوثيقة على أن البحوث التي لن تشمل سوى مجموعة ضيقة من عشرين شخصاً، ستنتهي في نوفمبر 2023، وسيجريها مركز "فريد هاتشينسون كانسر سنتر".

ويستخدم اللقاح جزيئات معروفة باسم "ببتيدات المستضدات الجديدة"، تقدم علاجاً أكثر ملاءمة للحالات الفردية للمصابين بالأمراض السرطانية.

وأوضحت المجموعة لقناة CNBC الأمريكية أنها تقدم في إطار هذه الشراكة "خبرتها العلمية" خصوصاً على صعيد "التلقين الآلي".

وأوضح ناطق باسم "أمازون" للقناة أن هذا المسار "سيكون طويلاً وسيمتد سنوات عدة"، مضيفاً: "إذا تقدم الأمر أكثر، سنكون منفتحين على العمل مع منظمات أخرى قد تبدي اهتماماً لذلك في مجال الصحة وعلوم الحياة".

وبعد انطلاقتها عام 1994 مكتبةً إلكترونيةً، لم تكف "أمازون" عن توسيع أنشطتها إلى مجالات عدة، تشمل شبكات المتاجر الكبرى ("هول فودز") وخدمات البث التدفقي "برايم فيديو"، مروراً بالحوسبة السحابية.

وعام 2020، خاضت المجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً لها في مدينة سياتل، غمار توصيل الأدوية بموجب وصفات طبية عبر منصتها "أمازون فارماسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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