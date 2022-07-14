قال محتجون سريلانكيون احتلوا مبان رسمية لرفع مطالبهم بتشكيل حكومة جديدة اليوم الخميس إنهم سيخلون مواقعهم طواعية فيما يسعى البرلمان لحلٍ.

وصرح زعيم الاحتجاج ديفيندا كوداغود، لوكالة أسوشيتد برس، بشأن هذه الخطوة اليوم الخميس بعد أن أعلن رئيس البرلمان أنه يسعى للحصول على خيارات قانونية بعد أن غادر الرئيس غوتابايا راجاباكسا البلاد بدون تقديم خطاب استقالته.

وغادر راجاباكسا سريلانكا يوم الأربعاء متوجهاً إلى جزر المالديف بعد أن وعد مطلع الأسبوع بالاستقالة. ووكل راجاباكسا رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس في غيابه، وهي خطوة أثارت المزيد من المشاعر بين الجمهور الذي يلقي باللوم على راجاباكسا في الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص حاد في الغذاء والوقود.

وقال مسؤول في حكومة جزر المالديف الخميس إن راجاباكسا كان يغادر الدولة الأرخبيلية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية متجهة إلى سنغافورة ثم إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.