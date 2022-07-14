شاركت تركيا الشعب الأفغاني، فرحته خلال عيد الأضحى، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، سواء عبر مؤسساتها الحكومية أو منظمات المجتمع المدني التركية.

يأتي ذلك في إطار تضامن تركيا مع الشعب الأفغاني الذي يعاني من تبعات أزمة اقتصادية حادّة.

وسبق أن أرسلت تركيا إلى أفغانستان مساعدات إنسانية قدّرت بأكثر من 5 آلاف طن، عبر 4 دفعات من "قطار الخير" في فترات مختلفة.

وخلال الأيام المقبلة، من المقرّر أن تصل القافلة الخامسة من "قطار الخير" إلى أفغانستان، محمّلة بمساعدات ستوزع في 34 إقليماً لمختلف فئات المجتمع الأفغاني، وفي مقدمتهم الأيتام والنساء والمعاقون وسكان المناطق التي تعرّضت للزلزال مؤخراً.

أضاحي العيد

وخلال فترة عيد الأضحى هذا العام، وزّعت مؤسساتٌ حكومية ومنظمات مجتمع مدنيّ تركية، لحوم الأضاحي على المحتاجين في عموم أفغانستان، على أن يستمر تقديم المساعدات خلال الفترة المقبلة.

وفي خطوة تهدف للمساهمة بحيوية الاقتصاد الأفغاني، اشترت الجهات التركية الأضاحي من التجار الأفغان، ونحرتها هناك قبل توزيعها على المحتاجين من أبناء بلادهم.

مراسم توزيع مساعدات عيد الأضحى جرت بمشاركة عديد من المسؤولين والدبلوماسيين الأتراك، وفي مقدمتهم السفير التركي في كابُل، جهاد أرغيناي.

ووزّع وقف الديانة التركي التابع لرئاسة الشؤون الدينية في البلاد (حكومية)، لحوم الأضاحي على 26 ألف عائلة في 11 إقليماً أفغانياً.

وفي حديثٍ لوكالة الأناضول، قال ميكائيل آقبوغا، وكيل ملحق الخدمات الدينية في القنصلية العامة التركية في مزار شريف، إن وقف الديانة التركي واصل خلال عيد الأضحى مدّ يد العون للشعب الأفغاني.

وأضاف أن "الوقف يعتزم افتتاح دار أيتام للبنات، خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مشروع آخر لتقديم المساعدات الغذائية للعائلات المحتاجة في أفغانستان، وافتتاح آبار لمياه الشرب".

بدورها، وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، لحوم الأضاحي على 5 آلاف و100 أسرة أفغانية في 5 أقاليم مختلفة.

كما قدمت الجمعية الحكومية التركية 750 كيلوجراماً من اللحوم لدار أيتام، إلى جانب تقديم لحوم لـ 300 سيدة محتاجة.

وفي منطقة شرقيّ أفغانستان وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي سلالٍ غذائية على 1500 أسرة متضررة من الزلزال الذي ضربها أواخر يونيو/حزيران الماضي وأدّى إلى مصرع قرابة 1200 شخص.

وفي تصريح للأناضول، قال فريد ضياء، رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في أفغانستان: "نحن نمنح الأولية للأيتام والسيدات الثيّبات والمعاقين" خلال تقديمهم المساعدات.

وأضاف: "نواصل دراسات الجدوى من أجل الإسهام في إعادة إعمار المنازل المتضررة إثر الزلزال الأخير".

من جهتها، وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) لحوم الأضاحي على 3600 أسرة في 11 إقليماً أفغانياً.

وفي إقليم قندهار، وزعت الهيئة التركية الملابس على ألفي يتيم.

مساعدات لمتضرري الزلزال

وإلى جانب تقديم لحوم الأضاحي خلال فترة العيد، واصلت "İHH" تقديم المساعدات المختلفة لمتضرّري الزلزال.

وفي هذا الإطار، قال مجاهد قيليج، منسق "İHH" في أفغانستان، للأناضول: "وزعنا الطعام الطازج لأكثر من 10 آلاف شخص في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير".

وأضاف أن "الهيئة ستواصل مدّ يد العون للشعب الأفغاني خلال الفترة المقبلة أيضاً".

أما رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" "AFAD"، التابعة لوزارة الداخلية التركية، فقد أوصلت مساعداتها إلى 250 أسرة في منطقة الزلزال شرقي أفغانستان.

بدورها، وزعت جمعية "يدي بشاق" لحوم الأضاحي على أكثر من 3 آلاف أسرة في أقاليم شمالي أفغانستان، إلى جانب افتتاحها بئر مياه شرب، وبدء أعمال حفر 6 آبار أخرى.

وفي السياق ذاته، فإن جمعية "جان صويو"، ووقف عزيز محمود هدائي، وجمعيتا أطباء حول الأرض و"حجر الصدقة Sadaka Taşı"، وغيرها من المنظمات الإنسانية والإغاثية التركية، مدوا يد العون إلى المحتاجين من الشعب الأفغاني.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السفير التركي في كابل، جهاد أرغيناي، إن المساعدات التي قدمتها المؤسسات والمنظمات التركية، ساهمت بشكلٍ فاعل في سدّ قدر كبير من احتياجات الشعب الأفغاني.

وأضاف أنهم سيواصلون خلال المرحلة المقبلة تقديم المساعدات لمختلف فئات الشعب الأفغاني في عموم البلاد.

وأشار إلى أنهم ينتظرون خلال الأيام المقبلة وصول الدفعة الـ 5 من "قطار الخير" المحمّل بالمساعدات الإنسانية قادماً من تركيا.