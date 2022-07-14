اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات والهند، على مبادرتين في مجال الطاقة النظيفة والأمن الغذائي.

جاء ذلك، في بيان مشترك إثر لقاء القمة الذي يجمع قادة الدول الأربع افتراضياً تحت إطار "I2U2".

وصدر البيان قبل اللقاء الافتراضي، الذي يعقد بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال البيان: "تهدف هذه المجموعة إلى تسخير حيوية مجتمعاتنا وروح المبادرة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي".

وأعلنت الدول إنها "تعتزم تجنيد رأس مال وخبرات القطاع الخاص لتحديث البنية التحتية، وتعزيز مسارات التنمية منخفضة الكربون لصناعاتنا، وتحسين الصحة العامة والوصول إلى اللقاحات".

وزادت: "كذلك سنعزز الاتصال المادي بين البلدان في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء حلول جديدة بشكل مشترك لمعالجة النفايات، واستكشاف فرص التمويل المشترك، وربط شركاتنا الناشئة باستثمارات I2U2".

وقالت: "نؤكد من جديد دعمنا لاتفاقات إبراهيم وغيرها من ترتيبات السلام والتطبيع مع إسرائيل.. نرحب بالفرص الاقتصادية التي تنبع من هذه التطورات التاريخية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا".

وأشار البيان إلى أن "اجتماع قادة I2U2 الافتتاحي، ركز على أزمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة".

وقال: "ناقش القادة طرقاً مبتكرة لضمان إنتاج أغذية أطول أجلاً وأكثر تنوعاً وأنظمة توصيل الأغذية التي يمكنها إدارة الصدمات الغذائية العالمية بشكل أفضل"، ضمن المبادرة الأولى.

وأعلنت الإمارات استثماراً بقيمة ملياري دولار لتطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة في جميع أنحاء الهند، والتي ستدمج أحدث التقنيات الذكية للحد من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام الطاقة المتجددة.

وزاد البيان: "ستوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع وستسهل اندماج المزارعين في حدائق الطعام.. سيُدعى القطاع الخاص في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم خبراتهم وتقديم حلول مبتكرة تساهم في الاستدامة الشاملة للمشروع".

وتناولت المبادرة الثانية، الطاقة النظيفة إذ ستعمل المجموعة على تطوير مشروع طاقة متجددة هجين في ولاية غوجارات الهندية يتكون من 300 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يكملها نظام تخزين طاقة البطارية.

وقال البيان: "مولت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية دراسة جدوى للمشروع بقيمة 330 مليون دولار.. وتستكشف الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها فرص العمل شركاءً في المعرفة والاستثمار".

وتعتزم إسرائيل والولايات المتحدة العمل مع الإمارات والهند لتسليط الضوء على فرص القطاع الخاص".