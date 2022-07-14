تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير/شباط، وفقاً لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضاً عن تعطل تويتر، فيما لم يتضح على الفور سبب التعطل.

وسادت حالة من عدم الرضا بين المستخدمين نتيجة العطل المفاجئ، في وقت قالت فيه وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا، إن سبب العطل في "تويتر" يعود إلى تحديثات يجريها التطبيق العالمي.

إلى ذلك، توقع مختصون أن يجري حل المشكلة في وقت سريع.