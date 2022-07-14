سياسة
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عطل مفاجئ يوقف خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم
تعطلت خدمات موقع تويتر العالمي بشكل مفاجئ لدى آلاف المستخدمين حول العالم، ما تسبب بعرقلة التدوين والوصول إلى أحدث التغريدات والأخبار على الموقع في عدة دول.
عطل مفاجئ يوقف خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم
عطل مفاجئ يوقف خدمات تويتر لآلاف المستخدمين حول العالم   / AFP
14 يوليو 2022

تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الخميس، في أول خلل من نوعه منذ فبراير/شباط، وفقاً لموقع يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت.

وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

كما أبلغ مستخدمون في دول أخرى منها بريطانيا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا أيضاً عن تعطل تويتر، فيما لم يتضح على الفور سبب التعطل.

وسادت حالة من عدم الرضا بين المستخدمين نتيجة العطل المفاجئ، في وقت قالت فيه وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا، إن سبب العطل في "تويتر" يعود إلى تحديثات يجريها التطبيق العالمي.

إلى ذلك، توقع مختصون أن يجري حل المشكلة في وقت سريع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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