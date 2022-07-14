سياسة
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استطلاع رأي: مطار إسطنبول في المرتبة الثانية عالمياً كأفضل مطار دولي
أفاد استطلاع رأي أجرته مجلة "ترافل آند ليجور" الأمريكية السياحية باختيار مطار إسطنبول في المرتبة الثانية عالمياً، كأفضل مطار دولي، تاركاً وراءه العديد من المطارات من بينها دبي، وهونغ كونغ، وزيوريخ.
استطلاع رأي: مطار إسطنبول في المرتبة الثانية عالمياً كأفضل مطار دولي
  استطلاع رأي: مطار إسطنبول في المرتبة الثانية عالمياً كأفضل مطار دولي   / AA
14 يوليو 2022

اختارت مجلة "ترافل آند ليجور" الأمريكية السياحية، مطار إسطنبول كثاني أفضل مطار دولي، بعد مطار "تشانغي" السنغافوري.

جاء ذلك في نتائج استطلاع آراء نظمته المجلة للمسافرين حول قائمة "أفضل 10 مطارات دولية"، حسب بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول "آي جي أي/ IGA".

وأوضح البيان أن مطار إسطنبول تفوق في التصويت على عدد من المطارات البارزة عالمياً، مثل مطارات حمد، وإنتشون، ودبي، وهونغ كونغ، وزيوريخ، وأبو ظبي، وهانيدا، وكوبنهاغن.

وأفاد البيان أن مطار إسطنبول حل ثانياً في قائمة أفضل 10 مطارات، خلف مطار "تشانغي" السنغافوري.

وتتخذ المجلة عدة معايير في تصنيف المطارات مثل المواصلات، والأمن، والمطاعم، والمحلات، والتصميم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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