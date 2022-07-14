سياسة
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كرة قدم.. نادي إسطنبول باشاك شهير يتعاقد رسمياً مع مسعود أوزيل
أعلن نادي باشاك شهير الفائز بلقب الدوري التركي الممتاز في 2020، الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل بعقد يمتد لموسم واحد.
كرة قدم.. نادي إسطنبول باشاك شهير يتعاقد رسمياً مع مسعود أوزيل
  قدم.. نادي إسطنبول باشاك شهير يتعاقد رسمياً مع مسعود أوزيل    / Others
14 يوليو 2022

قدم نادي إسطنبول باشاك شهير، الخميس، لاعبه الجديد مسعود أوزيل إلى وسائل الإعلام والجماهير عقب إعلانه ضم الألماني في صفقة انتقال حر.

ونشر النادي التركي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة كتب فيها "أهلاً وسهلاً مسعود أوزيل" وأرفقها بصورة للاعب بالقميص البرتقالي.

وقال إسطنبول باشاك شهير في بيان : "نُرحّب بمسعود أوزيل في عائلتنا ونتمنى له النجاح مع قميصنا البرتقالي والأزرق الداكن".

وأضاف: "وقّع نادينا عقداً لمدة عام واحد مع مسعود أوزيل، الذي لعب مؤخراً في نادي فنربهتشه الرياضي".

وبدوره غرد مسعود أوزيل على حسابه بصورة يحمل فيها شعار إسطنبول باشاك شهير وعلق عليها بعبارة "فصل جديد".

وجاء التحاق أوزيل بصفوف باشاك شهير بعد فسخ تعاقده مع فنربهتشه بالتراضي في 24 مارس/آذار الماضي.

ونجح أوزيل (33 عاماً) في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 أخرى، في 36 مباراة لعبها بقميص فنربهتشه منذ التحاقه به قادماً من أرسنال الإنجليزي في 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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