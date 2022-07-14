سياسة
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"طيران الإمارات" ترفض طلب مطار هيثرو خفض سعة رحلاتها.. ما القصة؟
رفضت شركة طيران الإمارات، تخفيض سعة رحلاتها إلى مطار هيثرو الدولي في لندن، وذلك في ظل تقلص حجم الخدمات الأرضية في المطار بفعل نقص الموظفين ووسط أزمة سفر عالمية.
"طيران الإمارات" ترفض طلب مطار هيثرو خفض سعة رحلاتها.. ما القصة؟
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14 يوليو 2022

أعلنت شركة طيران الإمارات، رفضها طلب مطار هيثرو في لندن بخفض سعة رحلاتها، معتبرةً أن ذلك "غير منطقي وغير مقبول إطلاقاً".

وأضافت الشركة الإماراتية في بيان الخميس، أنها لن تعيد جدولة الرحلات ولن تقلص عدد المسافرين.

وأعلن مطار هيثرو الثلاثاء، تحديد عدد المسافرين منه إلى 100 ألف يومياً حتى 11 سبتمبر/أيلول، وطلب من شركات الطيران وقف بيع تذاكر السفر لفصل الصيف.

وقالت "طيران الإمارات" إن جدول رحلاتها إلى مطار هيثرو ممتلئ لعدة أسابيع مقدماً.

ووفق البيان، عرضت "طيران الإمارات" المساعدة في مناولة الحقائب في المطار عبر شركتها التابعة "دناتا" التي تقدم خدماتها أصلاً في مطار هيثرو.

وأكدت الشركة أنها تخطط لتسيير رحلاتها كما هو مقرر، ولا تعتزم خفض سعة رحلاتها، بعد أن أعطت سلطات المطار مهلة 36 ساعة للامتثال لتخفيض السعة.

تأتي هذه الأزمة، في ظل تقلص حجم الخدمات الأرضية في مطار هيثرو بفعل نقص الموظفين، حيث جرى تسريح نسبة كبيرة منهم خلال أزمة كورونا، ولم يعودوا إلى العمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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