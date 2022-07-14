أكدت الأمم المتحدة، الخميس، وقوفها ضد أي انتقال غير ديمقراطي للسلطة في أي دولة بالعالم.

جاء ذلك وفق فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، رداً على تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، التي أقرّ فيها بأنّه شخصياً شارك في "التخطيط لانقلابات" خارج الولايات المتحدة.

وقال حق في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "من الواضح كقاعدة عامة بالطبع أننا نقف ضد أي انتقال غير ديمقراطي للسلطة في البلدان”.

ورداً عن ما إذا كان هذا الموقف يشمل الانقلابات العسكرية قال حق: "نعم بالطبع".

وأقر بولتون خلال مقابلة تلفزيونية الثلاثاء، بمشاركته الشخصية في “التخطيط لانقلابات” خارج الولايات المتحدة.

جاء ذلك في معرض تعليق بولتون عبر شبكة "سي إن إن" على مجريات جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وتجري لجنة مؤلفة من أعضاء بالكونغرس منذ حوالى عام تحقيقاً حول مسؤولية ترمب في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال مذيع الشبكة الإخبارية الأمريكية أثناء حواره مع بولتون، إنّ "المرء ليس بحاجة إلى أن يكون فذّاً لكي يحاول القيام بانقلاب".

ورد بولتون بالقول: "أنا لا أوافقك الرأي بصفتي شخصاً ساعد في التخطيط لانقلابات ليس هنا، بل كما تعلم في الخارج، فهذا أمر يتطلّب الكثير من العمل”.