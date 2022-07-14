سياسة
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بحجم حشرة.. "أسيلسان" التركية تبدأ بتطوير مُسيرة مجنحة متطورة
بدأت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN)، دراسات البحث والتطوير في مجال التقنيات الرائدة، بهدف إنتاج مُسيّرة مجنحة بحجم حشرة، وذلك عبر إجراء أبحاث الديناميكا الهوائية للجناح المرفرف.
بحجم حشرة.. "أسيلسان" التركية تبدأ بتطوير مُسيرة مجنحة متطورة
أسيلسان تخصص قرابة 7 بالمئة من أرباحها السنوية لـ8 مراكز خاصة بالبحث والتطوير / AA
14 يوليو 2022

بدأت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN)، دراسات البحث والتطوير في مجال التقنيات الرائدة، بهدف إنتاج طائرات صغيرة مستوحاة من الحشرات ذات الأجنحة.

وحسب بيانات حصل عليها مراسل الأناضول من الشركة الخميس، فإن أسيلسان تخصص قرابة 7% من أرباحها السنوية لـ8 مراكز خاصة بالبحث والتطوير.

ووضعت الشركة في جدول أعمالها إنتاج مركبات جوية صغيرة مستوحاة من الحشرات وذات أجنحة، وذلك عبر إجراء أبحاث الديناميكا الهوائية للجناح المرفرف.

وتوفر هذه الطائرات العديد من المزايا مثل الانزلاق عبر الهواء، والمناورة في المناطق المغلقة، فضلاً عن تطبيق العديد من المهمات في عمليات البحث والإنقاذ في البيئات السامة.

وصرح خلوق غورغون، رئيس مجلس الإدارة مدير عام أسيلسان، للأناضول، أن شركات الصناعات الدفاعية التركية تهدف إلى تطوير نفسها بمنظور مبتكر للبروز في المنافسة العالمية ودفع عجلة التطور في البلاد.

وأضاف أن الشركة تواصل دراساتها البحثية الأساسية حول التقنيات الرائدة مع منظور مبتكر في مجالات واسعة تتراوح من الذكاء الاصطناعي مروراً بالضوئيات إلى الدفاع البيولوجي وتقنيات الكم.

وتابع: "بدأت مراكز الأبحاث التابعة للشركة بالعمل على إنتاج أول طائرة مُسيرة صغيرة مجنحة بحجم حشرة، مستخدمة الديناميكا الهوائية للجناح المرفرف والمواد الذكية".

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.​​​​​​​

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقاً للمعايير العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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