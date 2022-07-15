صدَّق مجلس النواب الأمريكي الخميس على ملحق لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) يجعل بيع مقاتلات F-16 لتركيا مرتبطاً بشروط.

يأتي ذلك في إطار مناقشة مستمرة في مجلس النواب حول مشروع القانون الذي يتضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لعام 2023.

وقال مراسل الأناضول إن المجلس صدَّق على ملحق طرحه النائب الديمقراطي عن ولاية نيوهامشير كريس باباس، بشأن بيع مقاتلات F-16 لتركيا بناء على شروط معينة.

وحصل الملحق خلال التصويت في المجلس على 244 صوتاً مؤيداً مقابل 179 صوتاً رافضاً.

ويطالب الملحق لجنتي الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس بالتعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع المقاتلات لتركيا متوافقاً مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وألا يستخدم المقاتلات المباعة "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني"، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يجري التصويت على كامل المشروع لاحقاً في الجمعية العامة للمجلس، ويتعين أن يكون الملحق المذكور بشأن بيع المقاتلات لتركيا موجوداً ضمن المشروع ذاته في مجلس الشيوخ أيضاً.