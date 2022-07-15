وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى الأمة التركية الجمعة في الذكرى السادسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو/تموز 2016.

وقال الرئيس التركي إنه "في ذلك اليوم صنعت القلوب التي تنبض بحب تركيا التاريخ بنضالها الملحمي ضد محاولة احتلال بدت كأنها محاولة انقلابية لمنظمة كولن الإرهابية".

وأضاف: "لم نسمح للغزاة بالمرور. حققنا نصراً مباركاً بالمقاومة العظيمة التي قدمناها كدولة وأمة دون استسلام أو سقوط في تلك الليلة".

وتابع: "أحيي كل فرد من أمتي الذين، ببصيرة عميقة وبطولة كبيرة، حموا ودافعوا عن وطنهم وعلمهم واستقلالهم وإرادتهم في تلك الليلة. سنحافظ على روح 15 يوليو/تموز حية، وسنواصل العمل دون توقف من أجل تركيا".

واختتم الرئيس التركي رسالته قائلاً: "نُحيي ذكرى كل شهدائنا راجين لهم الرحمة، ونتمنى لمحاربينا القدامى الصحة والعافية".

وتعرضت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 لمحاولة انقلاب فاشلة خططت لها ونفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم كولن الإرهابي.

وحاول الانقلابيون ليلتها سلب الشرعية والذهاب بتركيا إلى نفق مظلم من خلال سيطرتهم على مفاصل الدولة المهمة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، بالإضافة إلى محاولتهم اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إلا أن الشعب التركي وقف بجميع أطيافه الحزبية والدينية والعرقية صفاً واحداً أمام تلك المحاولة، وهرعوا إلى الساحات والميادين في شتى المدن التركية تلبيةً لنداء الديمقراطية.

وتحولت هواجس الانقلاب التي تدور في الظلام إلى صيحات "نكون شهداء ولا نُقسم الوطن"، وبفضل شجاعة المواطنين جنوداً ومدنيين وتضحياتهم التي أسفرت عن وقوع نحو 251 شهيداً وأكثر من 2200 جريح أُفشلت محاولة الانقلاب قبل بزوغ فجر اليوم التالي.