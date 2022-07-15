بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن بجدة، الجمعة، سبل تعزيز العلاقات في أول زيارة للأخير إلى المملكة منذ توليه الرئاسة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الملك سلمان "التقى بايدن في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان".

وجرى خلال اللقاء، وفق الوكالة، "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".

حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وسبق اللقاء، استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي عقب وصوله قصر السلام، واصطحابه إلى مقر عقد اللقاء مع العاهل السعودي.

في سياق متصل، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، في تغطية مباشرة للزيارة، أنه "من المرتقب حدوث لقاء عمل بين ولي العهد وبايدن مساء الجمعة، يليه توقع اتفاقيات بين الجانبين السعودي والأمريكي" دون تفاصيل أكثر.

ووفق معلومات رسمية، فهذه أول زيارة لبايدن إلى السعودية منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود، وهو أول رئيس أمريكي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وتأتي الزيارة بعد "توتر" شهدته العلاقات السعودية الأمريكية لاسيما مع وصول بايدن للسلطة، وفق مراقبين، قبل أن يتحدث الأخير عن "إعادة توجيه العلاقات مع المملكة".

وقادماً من إسرائيل، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة لدى واشنطن، في زيارة تستمر يومين، ستشمل حضوره قمة عربية أمريكية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ومن المنتظر أن يشارك بايدن في قمة عربية أمريكية السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، إضافة إلى مصر، والأردن، والعراق.