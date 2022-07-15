سياسة
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تزامناً مع زيارة بايدن.. إيران تكشف عن أول فرقة للمسيّرات في المحيط الهندي
استعرض التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، أول فرقة للطائرات المُسيرة في المحيط الهندي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط لحشد الدعم ضد طهران، حيث وقع مع رئيس وزراء إسرائيل على تعهد مشترك لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.
تزامناً مع زيارة بايدن.. إيران تكشف عن أول فرقة للمسيّرات في المحيط الهندي
إيران تستعرض قوتها في المحيط الهندي تزامناً مع زيارة بايدن للشرق الأوسط / Reuters
15 يوليو 2022

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران أعلنت، اليوم الجمعة، عن أول فرقة للطائرات المسيرة في المحيط الهندي، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط لحشد الدعم العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية.

ولم يذكر التقرير التلفزيوني عدد السفن أو الطائرات المسيرة في كل وحدة، لكنه قال إن سفينة واحدة كانت تحمل 50 طائرة مسيرة.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الطائرات المسيرة التي عُرضت الجمعة شملت طائرات البجعة وآرش وهما وجمروش وجوبين وأبابيل-4 وبافار-5.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي قوله إن "الأمريكيين والإسرائيليين يعرفون جيداً ثمن استخدام كلمة ’استخدام القوة’ ضد إيران".

إلى ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الاثنين الماضي إن واشنطن تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المُسيرة، ومنها طائرات يمكن تزويدها بأسلحة. وأضاف أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها.

وكان بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقعا أمس الخميس على تعهد مشترك في القدس لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، في خطوة بدت أنها تلبية لمطلب إسرائيلي دعا إلى "تهديد عسكري جاد" من قبل القوى العالمية.

ورداً على سؤال من التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع عما إذا كانت تصريحاته السابقة بأنه سيمنع طهران من الحصول على سلاح نووي تعني أنه سيستخدم القوة ضدها، أجاب بايدن "إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، نعم".

وأشارت مصادر مطلعة على الخطة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إرساء الأساس لتحالف أمني مع دول عربية لربط أنظمة الدفاع الجوي.

وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وتشمل جولة بايدن إلى الشرق الأوسط السعودية، خصم إيران الإقليمي.

وأبرمت طهران اتفاقاً مع ست قوى كبرى في 2015 حدت بموجبه برنامج تخصيب اليورانيوم لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك بنود الاتفاق المتعلقة بالأنشطة النووية بعد نحو عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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