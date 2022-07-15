سياسة
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روسيا: الوثيقة النهائية لأزمة الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة قريباً
أعلن الجيش الروسي أن الوثيقة النهائية المتعلقة بإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية ستكتمل قريباً. وكان وزير الدفاع التركي قد قال إن الاجتماع الرباعي الذي عُقد لمناقشة الأمر اتفق على إنشاء مركز تنسيق في إسطنبول، وإجراء عمليات تفتيش مشتركة بالموانئ.
روسيا: الوثيقة النهائية لأزمة الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة قريباً
سفينة تحمل  18 طناً من الحبوب قادمة من أوكرانيا إلى مدينة لاكورونيا الإسبانية- أرشيفية / AFP
15 يوليو 2022

قال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الجمعة، إن الوثيقة النهائية بشأن إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية ستكتمل خلال فترة قريبة.

جاء ذلك في تصريح لكوناشينكوف تعليقاً على اجتماع استضافته مدينة إسطنبول، الأربعاء، بين وفود عسكرية تركية وروسية وأوكرانية بحضور الأمم المتحدة، حول أزمة الحبوب الأوكرانية.

وأوضح أن روسيا اقترحت في الاجتماع إجراءات لتصدير الحبوب إلى دول أجنبية، والحيلولة دون استخدام سلسلة التوريد لتزويد إدارة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وفق قوله.

وأضاف أن المقترحات الروسية في الاجتماع لاقت دعماً من المشاركين في المشاورات على وجه العموم.

وقال: "سينتهي العمل على إعداد الوثيقة النهائية لمبادرة البحر الأسود في المستقبل القريب".

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن الاجتماع الرباعي الذي عقد لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا اتفق على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

وقال أقار في تصريحات صحفية، إن اجتماع إسطنبول الرباعي، تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وأشار إلى أن الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع المقبل في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل ويوقعان "على الإجراءات التي قمنا بها".

ويعاني الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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