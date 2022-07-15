سياسة
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"تشير إلى أول عصور العولمة".. اكتشاف مقبرة قائد الجنود الأجانب في مصر
قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إنه خلال أعمال الحفر التي أجريت في منطقة أبو صير الأثرية، جنوب الجيزة، جرى العثور على مقبرة قائد الجنود الأجانب، خلال فترة أواخر الأسرة 26 وأوائل الأسرة 27 وهو عصر الهيمنة الفارسية على مصر القديمة.
"تشير إلى أول عصور العولمة".. اكتشاف مقبرة قائد الجنود الأجانب في مصر
مصر.. الكشف عن مقبرة قائد الجنود الأجانب في الأسرة 26 بالجيزة / AFP
15 يوليو 2022

قالت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم الجمعة إن بعثة تنقيب تابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات اكتشفت مقبرة لقائد عسكري في منطقة أبو صير الأثرية بمحافظة الجيزة، يعود تاريخها لأواخر الأسرة السادسة والعشرين وأوائل الأسرة السابعة والعشرين في مصر القديمة.

وقالت الوزارة في بيان إن المقبرة لشخص يدعى واح-إيب-رع مري نيت وكان يشغل وظيفة "قائد الجنود الأجانب" مما يشير إلى "أول عصور العولمة الحقيقية في العالم القديم".

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري قوله إن البئر الرئيسية للمقبرة يبلغ عمقها ستة أمتار وينقسم إلى عدة أجزاء تفصل بينها جسور منحوتة في الصخر الطبيعي للمنطقة.

وأضاف أنه في منتصف البئر الرئيسية جرى حفر بئر أخرى أصغر لكنها أعمق، جرى استخدامها كبئر أساسية لدفن صاحب المقبرة.

وأوضح أن تصميم هذه المقبرة البئرية ليس له مثيل متطابق في مصر القديمة "إلا أنه على الرغم من ذلك يتشابه تصميمها المعماري جزئياً مع مقبرة ودجا حور رسنت المنقورة في الصخر والتي تقع بالقرب من المقبرة المكتشفة حديثاً، وكذلك تشبه ما تسمى بمقبرة كامبل في الجيزة".

ومنطقة أبو صير الأثرية التي اشتق اسمها من الاسم المصري القديم (بر أوزير) ومعناه مقر الإله أوزير تشتهر بالأهرامات التي تهدم معظمها بفعل الزمن وكذلك بالمعابد التي لا تزال بعضها قائماً حتى الآن.

من جانبه قال مارسلاف بارتا رئيس البعثة التشيكية إن الدراسات المبدئية التي أجريت على المقبرة كشفت عن تعرضها للسرقة في أواخر العصور القديمة.

وأضاف أن اللصوص قاموا بعمل فتحة بالجزء الغربي من التابوت الخارجي لصاحب المقبرة كما حطموا الجزء العلوي من غطاء التابوت البازلتي والذي يمثل وجه المتوفي.

وأشار إلى أنه رغم تعرض المقبرة للسرقة عثرت البعثة على العديد من القطع الأثرية السليمة والتي كانت جزءاً من المتاع الجنائزي للمتوفى تضمنت 402 تمثال أوشابتي مصنوع من الفاينس وإناءين كانوبيين مصنوعين من الألباستر بالإضافة إلى نموذج من الفاينس لمائدة قرابين وعشرة أكواب رمزية وأوستراكا من الحجر الجيري منقوش عليها نصوص دينية هيراطيقية مكتوبة بالحبر الأسود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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