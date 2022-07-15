سياسة
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في الذكرى السادسة لـ15 تموز.. أردوغان: لن نسمح بإبقائنا خارج اللعبة عالمياً
الرئيس التركي يقول في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة يوم 15 يوليو/تموز، الموافق لذكرى محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016، إن حكومته لن تسمح بإبقاء البلاد خارج اللعبة بينما تعاد هيكلة مراكز القوة السياسية والاقتصادية العالمية.
في الذكرى السادسة لـ15 تموز.. أردوغان: لن نسمح بإبقائنا خارج اللعبة عالمياً
أردوغان أكد أنه في ليلة 15 تموز تبين لنا أن كلمة الفصل يحددها الإيمان والشجاعة لا المدفع والبندقية / AA
15 يوليو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته لن تسمح بإبقاء البلاد خارج اللعبة بينما تعاد هيكلة مراكز القوة السياسية والاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة يوم 15 يوليو/تموز، للديمقراطية والوحدة الوطنية، الموافق لذكرى محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016.

وأكد أردوغان أنه "في ليلة 15 تموز تبين لنا أن كلمة الفصل يحددها الإيمان والشجاعة لا المدفع والبندقية".

وتابع: "سنكمل حتماً بناء تركيا العظيمة والقوية، فلا يمكننا أن نوفي حقوق شهدائنا إلا بهذه الطريقة".

وقال: "اليوم هو الذكرى السادسة لخيانة 15 تموز. وفي هذه المحاولة الانقلابية الأكثر دناءة في تاريخنا الحديث، نال 252 من إخوتنا شرف الشهادة، بمن فيهم أولئك الذين توفوا بعد إصابتهم".

وترحّم أردوغان على أرواح شهداء 15 تموز، متمنياً الشفاء والصحة والسلامة للمناضلين الذين تعرضوا لإصابات دائمة خلال مواجهتهم بأياديهم طائرات ومروحيات ودبابات وأسلحة الانقلابيين.

وأردف: "ندعو الله سبحانه وتعالى ألّا تواجه أمتنا تحديات مشابهة لما حدث في 15 تموز، وأن لا يعطي الفرصة لأحد لتفريق أبنائنا عنا، وأن لا يمر بلدنا بهذه الأخطار مرة أخرى".

ولفت إلى أن تاريخ المجتمعات فيها نقاط تحوّل مثل الملاحم لا يمكن نسيانها عبر العصور ويجري تناقلها من جيل إلى جيل.

وزاد: "ومن خلال الإيمان الذي حملته أمتنا في قلوبها، نجحت في تسطير ملحمة عظيمة بتمكنها في ساعات الصباح من إفشال محاولة الانقلاب التي بدأت مع غروب الشمس مساء 15 تموز".

وأضاف: "لم ينجح الساعون منذ قرابة قرنين لإخضاع هذه الأمة كلما أرادت النهوض، من خلال الحروب والتخريب والانقلابات والوصاية والإرهاب وزعزعة الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية والصراعات الاجتماعية.الحمد لله فشلوا هذه المرة".

وأوضح أن المواطنين الذين تحركوا من منازلهم أو أماكن عملهم أو أحيائهم من أجل مقاومة الانقلابيين ليلة 15 تموز، انطلقوا لا يهابون الموت ويضعون الشهادة نصب أعينهم.

وتابع أردوغان: "إذا نظرنا إلى الخواطر التي كتبها أو تركها الشهداء سنرى أن جميعهم تحركوا ضد الانقلابيين بالوعي نفسه والإرادة والتصميم نفسيهما".

وتحتفل تركيا سنوياً بهذا اليوم، إحياءً لذكرى إحباط محاولة الانقلاب التي خططت لها ونفدتها عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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